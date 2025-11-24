台南風災廢棄物暫置場續悶燒 消防員現場輪休救災

（中央社記者楊思瑞台南24日電）颱風丹娜絲7月重創台南，處理災區復原廢棄物的烏樹林暫置場21日晚間起火，消防人員灌救控制火勢阻隔延燒，但殘火悶燒持續至今，消防局於現場設立休息區及補給站持續救災。

台南市政府消防局統計，截至今天下午3時，共計出動58車次、動員警義消127人次，並執行無人機空拍勘查14次，全力投入後壁區烏樹林暫置場火警搶救與監控勤務。

消防局指出，火災現場面積廣大、火載量極高，雖可透過戰術控制火勢、阻隔延燒，但必然伴隨悶燒情況發生，殘火處理階段可能達數小時甚至數日之久，消防局於現場適當處所設立人員休息區及建立後勤補給站，並規定現場搶救人員工作輪替時間，以保持最佳狀態面對長時間救災挑戰。

消防局指出，消防局長李明峯多次赴現場勘災，並協調各權責單位加派重機具與灑水車投入救援，同時建議於周邊水源處所設置臨時消防栓，大幅縮短前線車組往返取水時間，提升整體滅火效率。

台南市環保局指出，自21日晚間火警發生後，立即啟動應變機制，調派機具進場，並與消防局緊密合作，第一時間控制火勢，目前火場已進入第二階段處理，包含將燃燒後的灰燼扒開、持續澆灌降溫，火勢已受控制，將在近日內完全撲滅。

環保局指出，針對外界關心空氣品質問題，火警下風處偶有異味或輕微濃度波動，但整體屬短暫現象，近日市民感受空氣品質不佳，主因中南部受東北至偏東風影響、風力偏弱等大環境氣象條件影響，監測懸浮微粒較易累積，火警對空品影響有限。

環保局表示，颱風丹娜絲重創台南，各區陸續載運的拆除營建混合物、樹枝及土石磚瓦等災後廢棄物累計已接近30萬噸，其中營建混合物占約1/3，市府採「就近集中、統一運輸」方式設置多處暫置場，並於10月起陸續關閉，目前僅保留後壁烏樹林為集中處理點。

環保局指出，為有效分類處理去化，市府已向中央爭取到經費新台幣5億元並進入發包程序，務求加速後續清運作業。（編輯：謝雅竹）1141124