台南風災重生 平安鹽祭曬幸福

南鯤鯓代天府「平安鹽祭」請法師為「平安鹽袋」加持祈福。 （郭良傑攝）

邁入第22年的「鯤鯓王平安鹽祭」15日在台南北門南鯤鯓代天府隆重登場，今年台南地區受到丹娜絲颱風重創，特別以「祈福同心，把幸福曬回來」為主題，融合信仰、文化與藝術，一同為台灣祈福。清晨在井仔腳瓦盤鹽田「請鹽」後，在代天府舉行「祭鹽」，配合多項陣頭表演祈福，期許「以陣化煞、以鹽祈安，為台灣祈來祥和與庇佑」。

這項結合「王爺信仰」與「鹽業文化」的宗教觀光盛會，是世界最大的鹽祭典，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處、南鯤鯓代天府結合在地協力夥伴，合力舉辦這場觀光、產業、文化與宗教融合的年度盛事。

廣告 廣告

今年「平安鹽祭」由朱府千歲輪值，代天府前祈福鹽堆作為主題意象，清晨7點在井仔腳瓦盤鹽田舉行「請鹽」後，「護鹽」到代天府舉行「祭鹽」、「請天鹽酌獻」由8位法師帶領代天府董監事、雲嘉南風景區管理處、地方民代、各宮廟代表等舉行祈福法會。

許多信眾一早就到代天府向五府千歲祈求平安鹽，並將祈福的旗子插在鹽堆上。代天府廣場上還有文創紀念品、地方美食攤位，廟方另安排宋江陣、金獅陣等代表性陣頭表演祈求。

法師為「平安鹽袋」加持祈福，再由代天府總幹事侯賢名、雲嘉南風景區管理處長徐振能、議員謝舒凡等人以瓦片盛鹽、灑向天地，象徵挺過風災攜手復原後鹽祭啟動與眾人同心祈福。

代天府總幹事侯賢名表示，舉辦22年的「平安鹽祭」是全世界獨一無二的活動，成功結合在地產鹽特色與王爺宗教信仰，今年在災後特地擴大舉辦。

下午南鯤鯓代天府舉辦總獎金超過50萬元的「跋桮挑戰賽」，吸引數千名信眾排隊熱情參與，還有外籍友人參與，祈求能擲出更多的「聖筊」能帶走16萬8888元最大獎。