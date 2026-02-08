台南飯店過年2晚要價4.5萬元 業者：漲幅在合理範圍

農曆春節將至，台南市西區某飯店住宿價格引發熱議。有民眾發現，初二至初三兩晚住宿總價竟高達4萬5000元，平均一晚要價2萬2500元，讓不少網友直呼「還不如出國」。

台南市西區某飯店住宿價格引發熱議。（示意圖／取自pexels）

針對網友討論，業者回應指出，春節期間人力成本比平日高出2倍，調漲幅度都在合理範圍內。業者強調，房價調整部分皆依照政府規定，並未違規，且會依房型設備等不同而有價格落差。若對房價有疑慮者，可先致電飯店確認，由飯店人員進行說明，或自行上官網查價。

原本平日同樣房型價格僅在5000元至6000元左右，但到了過年期間直接暴漲，高出3倍金額。同區域其他飯店也同樣漲價，最少也要3萬元以上。有網友認為，如果沒有特別設施或附設溫泉，這個價格真的可以考慮出國了，直批房價太離譜。

根據《ETtoday新聞雲》報導，台南市觀光旅遊局專員凃雅珍表示，依規定調整後的房價仍須在備查範圍內。經查核後，該飯店房間價格並未超過備查標準，屬合法範圍。凃雅珍建議，民眾出遊前提前規劃，並可先確認飯店公告的價格。

