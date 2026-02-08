台南飯店2晚「4.5萬」！春節國旅房價翻倍漲 業者：人力成本倍增

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

農曆春節假期將至，不少民眾著手規劃返鄉及出遊行程，然而國旅的過年房價再次成為討論焦點。近日有民眾在網路社群分享，規劃過年期間前往台南3天2夜旅遊，查詢某知名連鎖飯店，發現初二、初三2晚的房價竟高達4萬4875元，平均每晚竟超過2.2萬元，令網友直呼太扯了。

台南旅館每晚超過2.2萬元讓民眾難以接受。（示意圖／unsplash）

該知名連鎖飯店台南分館假日的單晚房價，約落在5000至6000元，對比過年期間的報價，漲幅相當誇張。不少網友表示「一樣這價錢我就出國了」，但也有民眾認為，若飯店設施包含溫泉、高級餐廳或特殊地利條件，且為一年一度的長假，仍有其市場需求。

針對該爭議，飯店業者回應，農曆春節期間屬於高峰期，不僅一房難求，飯店的人力成本與營運支出皆呈倍數增長，目前的價格調漲幅度均在合理範圍內，經觀旅局查核確認。業者表示，民眾若對房價或房型細節有疑義，應以官網公告為準，或直接致電飯店確認。

台南市觀旅局表示，經查核該業者的申報紀錄，其春節期間實際售價並未超過備查房價，屬合法範圍，並未違反規定。專員也建議民眾，春節出遊規劃時，可事先上網確認飯店公告價格，多方比價以保障自身消費權益。

