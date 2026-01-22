台南養雞場老闆殺害前員工 判刑13年定讞

（中央社記者謝君臨台北22日電）台南養雞場老闆林奕銘和前員工謝姓男子勞資糾紛，謝男去年到養雞場外燃放鞭炮引起林男不滿，持木棍攻擊謝男，且推落橋下致死，一審、二審均判刑13年。最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決指出，林男是謝男前僱主，2人有薪資糾紛，謝男於民國113年2月7日、8日連2天前往曾任職的養雞場外燃放鞭炮，林男持木棍查看，以木棍揮打攻擊謝男鼻部，並插入口中旋轉，造成謝男傷重無法抵抗。林男再騎乘謝男機車至頂店橋，將機車推落橋下，接著將謝男拖拉至橋上，推落5公尺高橋下致死。

一審台南地方法院國民法庭於113年12月依殺人罪判處林男13年有期徒刑，林男和台南地檢署檢察官不服上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理。台南高分院於114年8月28日駁回上訴，維持原判。

案經上訴最高法院，最高法院審理後認為判決並未違背法令，於本月21日駁回上訴，全案確定。（編輯：林恕暉）1150122