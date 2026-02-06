台南首例境外登革熱！女返台發燒誤認感冒 3度就醫才確診

台南關廟區出現今年第一起登革熱境外移入病例，病媒蚊監測人員於社區環境掃蚊和衛生教育。(衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南出現今年第一起境外移入登革熱確診病例！關廟區香洋里40餘歲越南籍女性，1月31日自高雄機場入境，2月2日出現發燒、肌肉痛、咳嗽及流鼻水等症狀，當天就醫被視為感冒治療，因仍未改善，當天又到另一家診所就醫也沒好轉，4日再度就診，診所使用登革熱NS1快篩檢驗陰性並通報，5日PCR陽性確診境外移入登革熱第二型。

登革熱防治中心李翠鳳主任表示，這位越南籍女性早在2日出現症狀即就醫，可惜的是，當天診所醫生視為一般感冒，沒有聯想到可能是登革熱，也未詢問相關旅遊史，該名女子接著去別家診所也被當成感冒，直到第三次看診，醫師採檢並通報而確診。

她說，這也顯示醫師及民眾均需要再加強警覺性，方能縮短隱藏期，降低傳播風險。針對這起個案因已在社區趴趴走，登革熱防治中心立即召開疫情討論會議，並動員衛生單位及區公所等防疫團隊，針對個案居住地進行環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，規畫化學防治作業。

台南為積極找出社區隱藏個案，推廣基層醫院診所加入登革熱NS1合作醫療院所通報計畫，實施登革熱NS1快速檢驗、快速診斷、快速通報，縮短傳染性疾病隱藏期，截至目前已有351間診所加入防疫尖兵的行列。登防中心也對李明鎮醫師積極問診T.O.C.C.，及時使用登革熱NS1快篩檢驗，並快速通報，進而即時發現個案，使防疫團隊及早進行防治工作，避免疫情於社區蔓延。

登防中心呼籲，醫師及民眾於返國就醫時均應主動詢問或告旅遊史，若因未即時通報導致登革熱疫情爆發，衛生局將依傳染病防治法究責。由於民眾春節多有出國旅遊規畫或返鄉探親，呼籲出發之前應先清理住家環境中可能積水容器與孳生病媒蚊場所，徹底清除孳生源，出遊也務必要做好防蚊措施。

