台南首例營改土地更新案 公辦都更擴充社宅413戶

[Newtalk新聞] 內政部國土管理署長吳欣修今（22）日出席「台南市東區宜居後甲社會住宅」開工動土典禮，平實營區原本是軍方營區與老舊眷村用地，由內政部全額補助台南市政府辦理先期規劃及招商作業，採公辦都更方式分期開發，是台南首例營改土地更新案。今日二期工程預計於118年完工，可無償分回175戶，再加上今年6月已開工的一期工程「台南市東區宜居平實社會住宅」預計分回238戶，市府將可無償分回共413戶。

吳欣修表示，「台南市東區宜居後甲社會住宅」工程基地面積約930.83坪，位於東區與永康區交界，鄰近平實公園、南紡夢時代商圈、成功大學、榮總醫院與大灣交流道，生活機能完善、交通便捷，全棟將採通用設計並強化區內無障礙規劃，同時配置公共托育中心、勞工服務據點及店鋪等設施。

吳欣修指出，近年台南市政府積極推動公辦都市更新，透過都更與容積獎勵措施，已無償取得1,281戶社會住宅，展現中央與地方協力的成果。「公辦都更」除了改善老舊環境，更能引入多元公共服務，融合住宅、商業與綠地等複合功能，持續帶動東台南副都心發展，打造安全、舒適且具多元機能的城市生活環境。

今日出席者包括：內政部國土管理署長吳欣修、台南市長黃偉哲、台南市政府都市發展局長林榮川及地方民意代表等，共同見證平實營區邁入嶄新階段。

