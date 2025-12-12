台南首創智慧稅務系統抓漏

財稅局十二日發表全國首創的AI智慧稅務系統。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

台南市政府致力推動智慧城市建設及ＡＩ應用導入，繼先前與金融機構合作推出全國首創的「ＡＩ口罩ＡＴＭ告警智慧應用」試驗計劃後，財稅局十二日再發表能夠自動快速比對稅籍資料、提升稅務效率並減少錯漏的「ＡＴＧ智慧稅務系統」，綜合運用ＡＩ應用系統，確保稽徵稅務的準確性。

過去財稅局清查稅籍，每年至少六萬五千筆，為避免誤徵，維護租稅公正，都採取人力主筆檢視及現勘，長久以來遭遇困難包括：被動清查、４萬２千個工時人力負荷、資料量大、現勘耗時費力、不容易精確容易爭生爭議，因此引起ＡＩ系統協助。

此次透過產官學合作，耗時五個月研發出「ＡＩ稅務圖資整合系統(ＡＴＧ)，結合稅籍資料庫、地理資訊系統(ＧＩＳ)及ＡＩ技術，透過ＡＩ主動清查比對稅籍資料及相關圖資，不只可提升稅務清查效率、大幅減少人為錯漏，同時也能省下大量人力及時間，讓同仁可以專注在更重要、更需要人為判斷的工作，使課稅服務更便捷精準。

財稅局長李建賢表示，ＡＴＧ系統顯著提升清查效率與數據的精準度，有助於化解徵納雙方的潛在歧見，預估未來正式採用ＡＴＧ系統後，不但可至少節省五千工時以上，清查件數更可超過十萬筆以上，可提供迅速確實的智慧便民稅務服務。

市府強調，ＡＩ已逐漸廣泛運用於生活層面，今年市府與轄內金融機構、華碩電腦合作推出「ＡＩ口罩ＡＴＭ告警智慧應用」試驗計劃，ＡＩ臉部辨識及語音警示功能，除要求提款人必須暫時脫下口罩、安全帽等面部遮蔽物，也讓周遭民眾有所警覺，藉此強化ＡＴＭ端即時阻詐能力，獲財政部及金管會重視，並促請各公股行庫研議跟進。