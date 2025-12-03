台南首創污泥再利用 每月處理300噸轉化建材

永康水資源回收中心使用下水汙泥再利用的景觀粒料。水利局指出，目前已累積生產474噸景觀粒料。（水利局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市污水下水道普及率在六都排第4，目前全市接管率29.1％，近年積極加快腳步提高普及率。隨著下水污泥產出量逐年增加，台南市政府水利局積極投入污泥去化再利用研究，今年已成功燒結「景觀粒料」，每月處理300噸污泥、1年3600噸，同時也將污泥穩定轉化為CLSM的摻配料，用於污水下水管線道路開挖回填。

過去，污水下水道的各項民生污水進入污水處理廠後，衍生的大量污泥處理與清運成本高昂，而且面積更占用大量掩埋空間，成為棘手廢棄物。台南市2019年於仁德水資源回收中心設置全台首座「下水污泥再利用示範驗證廠」，歷時多年嘗試將污泥再利用的試驗，今年正式端出具體成果。

下水汙泥經處理後，轉化為CLSM的摻配料。（水利局提供／曹婷婷台南傳真）

水利局指出，目前已成功將污泥燒結成為「景觀粒料」再利用產品，依照再利用許可，每月可處理300噸污泥、1年3600噸，未來會再依實際狀況調整，目前已累積生產474噸景觀粒料。此外，為了更進一步驗證多元化的再利用技術，目前團隊正積極進行各項試驗，將處理後的污泥穩定轉化為CLSM的摻配料，統計每年約可產生540噸摻配料。

水利局長邱忠川提到，污泥轉化為CLSM摻配料，具有高流動性與自充填特性，是管線開挖回填的最佳材料，能有效避免傳統夯實不足造成的道路凹陷問題，目前已實際應用於家戶道路開挖污水下水管線埋設，底下混凝土作為摻配料，能有效避免傳統夯實不足造成的道路凹陷問題。

水利局長邱忠川表示，仁德再生水廠旁設置仁德下水污泥再利用廠示範驗證廠，不只是領先全國設立，為解決污泥去化難題，也不斷投入研究試驗，目前全台也僅台南投入污泥再利用。他說，這項突破性技術不僅解決污泥去化的環境難題，更將廢棄物轉化為有價值的營建資源，將大幅降低廢棄物清運高昂預算，也有助於提升公共工程品質，減少後續維護成本。

