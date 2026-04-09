台南首場中型徵才18日登場 勞工局：27家廠商釋逾千職缺

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南市勞工局十八日將在東區和平里活動中心徵才，提供一千多個職缺。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

南市勞工局今年第一場「台南好生活、台南呷頭路」中型徵才活動，十八日上午九時至十二時將在東區和平里活動中心登場，邀請二十七家廠商提供超過一千個職缺，有一半職缺薪資超過三萬五千元，鼓勵有意求職的民眾把握機會前往參加面試，爭取工作機會。

勞工局說，這次中型徵才活動邀請台灣矽科宏晟科技、台灣穗高科技、小北百貨、官田鋼鐵、全家便利商店、台南紡織、興南汽車客運、統聯汽車客運、台灣東特、東信輕金屬、榮眾科技、全聯實業、璨揚企業等二十七廠商，有工程師、門市服務、行政人員、保全、清潔、司機等超過一千個工作機會。

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勞工局長王鑫基說，勞工局為廠商與求職者建置便利的媒合平台，現場將提供「CPAS職業適性診斷」及「履歷健診」服務，讓求職者了解自己的適性工作；對想優化履歷、自傳的求職者，可透過個別面談，協助增進履歷自傳的撰寫能力。

另外，為鼓勵求職者踴躍投遞履歷，投遞兩家履歷就送手機支架、不鏽鋼餐具或環保提袋等求職好康禮，數量有限，送完為止。

推廣節能減碳政策，鼓勵利用大眾運輸工具，有意求職的民眾，當天可搭乘南市公車紅幹線至富農街口站牌後，再步行三分鐘約一百九十公尺路程，即可抵和平里活動中心，相關活動資訊可洽詢職訓就服中心。