台南首場年貨大街開跑 近百攤眷村美食超吸客

台南市 / 綜合報導

農曆春節即將到來，台南市首場眷村年貨大街，今(23)日在永康區開跑，一連3天，共有近百個攤位共襄盛舉，除了有古童玩可以購買外，還有專屬眷村風味的臘肉、香腸、獅子頭等，現場人山人海，充滿眷村特色的美食，更是讓遊客看了口水直流。

攤商VS.消費者說：「臘肉很好吃，又不死鹹喔。」攤商早早備好試吃品，提高分貝熱情招呼，現場叫賣聲此起彼落，濃濃眷村風味的香腸、臘肉整齊擺放，油亮色澤引人上前詢問，一旁攤位還有紅燒獅子頭不斷出爐，香氣四溢令人垂涎。

廣告 廣告

攤商說：「人潮是很多還不錯，嘿啊，那就年貨的氣氛很好。」消費者說：「感覺過年到了，尤其是買臘肉的時候。」再往前走，烘焙攤位前人潮聚集，放眼望去，各式大餅一字排開，鹹甜口味通通有，滿足不同消費者需求，攤商說：「大約一年只(製)作一次，平常我們沒有在(製)作，今天買氣還可以。」

象徵好運的金幣巧克力，也成了過年送禮的熱門選擇，不只年貨，深受大小朋友喜愛的童玩，也在現場現身，甚至還能看到，草編蚱蜢等傳統手作，勾起不少人童年回憶，消費者說：「古早味真的很特別，我小時候就是玩這個長大的。」攤商VS.記者說：「都手工的啦，有歷史的，(就是現在有歷史)，這氛圍還不錯。」

台南市永康區，從23日起，一連3天，舉辦眷村年貨嘉年華，活動首日就湧入大批人潮，台南市經發局市場處祕書彭凌峰說：「邀請一百多攤的年貨攤，來共襄盛舉。」現場限量發送馬年紅包袋，吸引民眾排起長長人龍，還邀請書法老師現場揮毫寫春聯，年味十足，農曆年節即將到來，不少民眾提早出動，來到年貨街採買應景美食，為新的一年增添滿滿好運與喜氣。

原始連結







更多華視新聞報導

江蕙安可演唱會春節返場 小巨蛋連唱5場與歌迷過年

正港眷村味！ 期間限定左營年貨大街滿滿人潮

打頭陣！台南北區年街初登場 200份包子送打卡民眾

