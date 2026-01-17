台南首場歲末祝福 千人演繹弘法利生

上人行腳，今天在台南靜思堂，下午進行了台南第一場歲末祝福，安平、曾文、善化、新化、新營等區的志工，齊聚一堂，上千人演繹，呈現台南在2025年、經歷地震，志工湧入協助重建的場景，也發願不忘初心、弘法利生

「巍巍功德須彌山，耀耀法身似朝陽，痴暗心眼悉開曉，作諸事業如所願，花蓮靜思精舍全力投入，製作50萬份香積飯。」

2010年海地強震，全球慈濟志工愛心湧入，這份不分你我的愛，也在2025年嘉義大埔地震時展現，「地震 地震 好可怕喔，一場無情的強震，撕裂南部的寧靜，許多家園一夕間變色，全台工班 總動員，這裡需要5個小工，我 我 我。」

全台工班在台南山區修繕，用愛的力量修補裂縫， 「做到最後 暖人心，邁向六十 傳心燈，回歸竹筒 信願行，恭請上人帶領弟子弘法利生。」

證嚴上人開示：「感動 看到各位真實人間菩薩，在這樣的大福田 大道場，大家把經典無量義，經典真正的是入人間，而且入心坎。」

台南雖然經歷地震、風災的一年，但人間菩薩也在這無常中一一湧出，證嚴上人開示：「佛陀的大愛，是包含普天之下，所以 我們慈濟就是要學，佛陀的教法，可以讓我們了解所有道理，這就是我們要學佛 要學什麼，才可以覺悟成佛，就要行菩薩道。」

擁抱疾苦蒼生的菩薩道，需要身體力行、合和互協，讓心燈亮光滿人間！

