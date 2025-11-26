台南首座「捷運宅」社宅開租 1房6110元起、3房飆近3萬引熱議

台南社宅「宜居小東」將於12月11日正式公告招租。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕月薪5萬租一半？南市北區社會住宅「宜居小東」將於12月11日正式公告招租，因鄰近台南公園、台南火車站、成功大學，未來又有捷運綠線站點，被形容是「捷運宅」社宅。此次開放從1房到3房型，月租金自6110元至2萬7830元，引發熱議。

都發局公布，1房型月租最低6110元、2房型7390元、3房型1萬3820元，各房型依所得與折扣不同，3房型最高租金達2萬7830元。消息曝光後，民眾反應兩極，有人認為位於蛋黃區，地段價值自然會把市價往上拉，租金含管理費划算；也有人直言小家庭月薪5萬元左右，「租金就吃掉一半」；另有人感嘆「不是弱勢真的租不起」、「『素珠』收入低也住不到」。

吳姓房仲業者分析，一般租屋市場若落在2至3萬元，本就屬中上租金水準，加上交通、學校、商圈集中的黃金地段，與舊公寓相比，自然較高；但若能拿到補貼戶或較高優惠折扣，那會是「遠低於市價、物超所值」。

都發局說明，社宅租金採面積單價計算，並委託3家估價師查估市場租金後取最低值，再依所得與弱勢條件提供4至8折優惠，租金一定低於市場行情。

宜居小東因地段精華、坪數較大，租金自然略高於宜居成功、宜居仁愛。宜居小東3房型含公設達40至44坪，租金落在1萬3820元至2萬7830元；若是最低所得級距、具弱勢身分者，1房6110元、2房7390元、3房1萬3820元即可入住。

