台南首廟天壇歲末送暖 發放逾四百萬慰問金

記者陳治交／台南報導

台灣首廟天壇（天公廟）關懷社會弱勢族群，十七日舉辦「一一四年度自強戶歲末送暖慰問金」頒發活動，今年有七百二十九人受惠，每人發放慰問金六千元，總計頒贈四百三十七萬四千元，希望藉此拋磚引玉，帶動社會公益團體與慈善單位一起來關懷弱勢族群。

天壇舉行「一一四年度自強戶歲末送暖慰問金頒發活動」，社會局副局長葉誌明、天壇董事長徐國潤、副董事長卓永崇、常務董事鄭智元、王川楠、陳復輝、常務監察葉庭州、董事陳炳臣、蔡進峯、鄭景良、秘書陳淑鈴、中華日報社副社長黃秋儒等人應邀出席見證。

社會局副局長葉誌明致贈感謝狀，感謝天壇的善心義舉，充分展現悲天憫人及關懷弱勢的精神，提供弱勢民眾最實質的關懷。台南是有愛的城市，政府的力量有限，但民間力量無窮，天壇出錢出力行善，將十方信眾的香油錢用於社會公益，幫助更多需要幫助的人。

天壇副董事長卓永崇指出，天壇自九十一年起辦理自強戶歲末送暖慰問金頒發活動，累計受惠人數超過萬人，基於公平原則，慰問金審查作業委託中華日報社代為辦理，通過審核補助者每人發給慰問金六千元，今年有七百二十九人受惠，總計頒贈四百三十七萬四千元，給予實質的濟助與關懷。

宮廟不只是信仰的中心，更要在社會中承擔責任、傳遞溫暖。天壇遵循宗教對「人」關懷的宗旨，長年推動社會公益，包括興辦天壇老人養護中心、發放獎助學金、愛心物資捐助弱勢團體，每年舉辦公益慈善社會事項，都獲得內政部、台南市政府頒獎表揚鼓勵，愛心專線（０六）二二六一一七七。

