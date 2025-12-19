台南首推AI輔助觀議課結合SEL 教師籲給予制度支持

台南市教育產業工會與臺南市教師會舉辦專業研習。（記者張淑娟翻攝）

記者張淑娟／歸仁報導

台南市教育產業工會與台南市教師會十九日在歸仁國中舉辦專業研習，首度展現ＡＩ科技如何賦能教學觀察，並結合ＳＥＬ（社會情緒學習） 策略，透過ＡＩ數據捕捉人眼難以察覺的學生互動細節，不僅重新定義專業觀議課，更向教育行政機關喊話「優質教育需要更溫暖、具體的制度支持」。

十九日的研習核心在於「ＡＩ科技輔助議課」，歸仁國中老師余惠婷（一一０年度SUPER教師）進行國文科《張釋之執法》公開課，學生們平和且熱烈的探討法律公正性，展現出高度的專注與互助。現場不只有觀課老師，更有ＡＩ設備即時產出課堂口語紀錄。全國教育產業總工會理事長侯俊良指出，過去觀課常受限於觀察者的視角偏差，而ＡＩ能提供客觀的數據分析，將學生間細微的對話與互動轉化為可視化的紀錄。他強調，這不僅是科技的落地，更是為了補足人眼盲點，讓議課對話從『憑感覺』轉向『看數據』，樹立了智慧教育的新典範。」

台南大學教授吳俊憲也到場指導觀議課，他指出，專業議課的重要原則是「回歸學習主體」，而傳統觀課常流於評分老師的教學技巧，但真正的教學進步來自於觀察學生在課堂上的反應、思考與互動。吳俊憲強調，透過ＡＩ紀錄，老師們能更客觀地討論學生在哪個瞬間產生了學習、在哪裡遇到了瓶頸，這才是促進教師專業成長的真誠對話。

台南市教師會理事長陳葦芸表示，專業成長不應只靠教師的熱情與體力支撐。而陳葦芸也認為，行政支持應是「橋梁」而非「高牆」，教育行政機關應提供參與教師合理的公假與「課務排代」配套，減輕基層教師負擔，讓更多願意精進專業的老師無後顧之憂地投入研習；且教育局與教師會、工會不應是對立關係，而要成為連結教師與制度的橋梁，透過持續對話，讓專業支持回到「支持」的初衷，攜手推動教育進步。