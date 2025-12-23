台南首辦自行車大獎賽 學生實戰路考、修車拚「交安達人」

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為提升學生交通安全素養，台南市首度舉辦「交安達人＠TAINAN自行車大獎賽」，分為國小組及國中組，共14隊參賽。賽事結合交通安全知識、實地路考與自行車維修技能，透過情境式關卡設計，讓學生在「做中學」中建立正確用路觀念。

新光國小學生陳佑成表示，賽前在師長指導下練習繞行角錐、輪胎打氣與落鏈排除等技巧，比賽當天更有信心完成任務。雖未進入前3名，但學會實用修護技能，也體會到團隊合作的重要。

國小組冠軍仁愛國小的黃晨峻分享，透過練習讓S型繞行騎乘更穩定；陳䄱至表示，拆卸輪胎是自己最拿手的項目，也更了解遵守交通規則與辨識風險的重要；盧宥寧則說，比賽後對自行車上路更有信心，3人奪冠瞬間既驚喜又開心，「像開寶箱一樣」！

教育局長鄭新輝指出，本次活動與交通安全教育輔導團合作，採3人1隊方式，透過路考、S型繞行與折返技巧，搭配爆胎打氣、鍊條復原及輪胎更換等任務，讓學生理解自行車構造與操作要領，提升風險辨識與應變能力。教育局也將持續推動交通安全教育融入課程，落實知行合一。

競賽表現亮眼，國中組依序為永康國中、佳興國中A隊、鹽行國中A隊及中山國中；國小組由仁愛國小奪冠，第2名七股國小、第3名賀建國小、第4名頂洲國小。

