[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

以「台南馬上平安・奔向『金』未來」為主題的一元紅包正式亮相。立法委員陳亭妃表示，今天除了讓馬年生肖紅包亮相，也親自彩繪了「金」馬，這件作品是她走遍台南37區後，送給城市的一份心意與想像，象徵科技、藝術、人文與農漁產業交織共榮的未來藍圖，也傳達她對台南發展的深刻期待，要共同奔向「金」未來。

《台南馬上平安・陳亭妃馬年紅包正式亮相》共同奔向「金」未來。（圖／陳亭妃辦公室）

陳亭妃指出，多年來持續深入地方、傾聽基層聲音，讓她更加確信，台南不只是一座城市，而是所有市民共同的家。37個行政區各自擁有獨特的文化紋理與代表色彩，當她構思這匹象徵城市精神的「金馬」時，想的正是如何將各區特色串連，讓台南在傳統底蘊與現代轉型之間，蛻變為一座閃耀自信的「金」城市。

她表示，台南擁有四百年的文化積累，同時也正站在科技轉型的重要節點。未來城市發展，必須讓科技成為驅動進步的力量，讓藝術成為凝聚人心的語言，讓深厚人文成為不變的根基，並持續強化農漁產業作為城市最穩固的底氣。這件作品外表溫潤、內裡堅定，如同她心中理想的台南—穩健前行，兼具速度與溫度，讓每一位市民都能在這座城市找到歸屬。

同時，陳亭妃也延續多年來的生肖祈福傳統，發表今年馬年主題紅包設計。她表示，團隊每年都以「平安安平」為核心理念，透過志工手工刻字與窗花工藝，將紅包轉化為承載祝福的藝術品。去年的蛇年紅包以「捨得平安」為題，而今年適逢馬年，在經歷楠西地震與颱風等考驗後，更希望為城市注入新的力量與祝願—「馬到成功、馬上平安、馬上幸福」。

陳亭妃強調，平安始終是城市最珍貴的福氣。面對天災與挑戰，台南一次次展現團結與韌性，也讓她更加堅信，只要攜手同行，就能跨越困境、迎向更光亮的未來。她期盼透過藝術創作與文化象徵，為城市留下屬於這個時代的記號，與市民共同描繪台南下一階段的願景。

陳亭妃也同步宣布過年期間會陪同黃偉哲市長的行程一起發放一元生肖紅包，而過年前還有8天的時間將會啟動快閃拜年活動，陳亭妃會帶著財神齊拜年，現場有「馬上平安」一元生肖紅包以及「一馬當先」幸福煎餅，要祝福大家「馬到成功」「馬上平安」「馬上幸福」，每個點大約停留20分鐘，準備限量500份，請隨時注意陳亭妃的臉書與facebook與Line官方帳號，將會公布陳亭妃與財神發放一元生肖紅包與幸福煎餅的快閃點，希望每個地方都可以感受到陳亭妃對大家滿滿的祝福。

