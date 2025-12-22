台南馬年市場年菜開跑 黃偉哲推出「一馬當鮮，佳餚滿筵」迎2026新春

▲黃偉哲市長與貴賓於台南馬年市場年菜記者會，邀請民眾以實惠價格輕鬆圍爐過好年。(記者劉秋菊攝影)

【記者 劉秋菊／台南 報導】迎接馬年春節，台南市市場處今(22)日舉行馬年市場年菜記者會，由市長黃偉哲親自介紹「一馬當鮮，佳餚滿筵」年菜，邀請民眾以實惠價格輕鬆圍爐過好年。記者會現場並展示多道色香味俱全的年菜，香氣撲鼻讓黃偉哲及參與來賓忍不住直呼食指大動！

▲市長黃偉哲指出，今年市府集結崇義、開元、文華、仁德、麻豆、玉井及學甲等七大公有零售市場端出精緻年菜，迎2026新春團圓幸福，歡迎把握時間預訂傳統市場年菜。(記者劉秋菊攝影)

市長黃偉哲指出，今年市府集結崇義、開元、文華、仁德、麻豆、玉井及學甲等七大公有零售市場，號召在地特色攤商聯手端出精緻年菜，從傳統手路菜到創意年節料理一應俱全，象徵豐收喜慶與團圓幸福。今年攤商報名情況相當踴躍，參與市場更較去年擴大，有些部分更享免運優惠，不但平價美味，實惠又多元，品質不輸五星級飯店，歡迎把握時間預訂傳統市場年菜。

▲2025年臺南購物節活動持續到2026年3月1日，只要在台南消費滿50元就可登入，獲得抽獎序號參加抽獎，獎品豐富請立即加入「2025臺南購物節」官方LINE帳號，完成消費登錄，好禮大獎等你帶回家。

經濟發展局長張婷媛表示，年菜不只是年節美食，更是市場文化與職人精神的體現，今年各市場皆以創意與誠意端出拿手好菜，展現傳統與現代的融合，市場處將持續透過行銷活動，提升市場曝光與品牌形象，讓民眾感受到市場不僅是採買食材的地方，更是凝聚情感與傳遞幸福的溫暖據點，歡迎市民朋友於歲末年終之際，親自走入市場選購年菜，為新的一年添好運、添好味。

市場處表示，今年年菜活動以「一馬當鮮，佳餚滿筵」為主題，鼓勵民眾購買市場年菜、支持在地消費，各市場推出多款招牌佳餚，像是崇義市場的「一品魚翅佛跳牆」、「福滿韓式人蔘雞」；開元市場「富杯杯」的「金線蓮燉雞湯」與「炙燒烏魚子」；文華市場「趙咖先生」的「吉祥如意魚翅羹」與「金豬肋排賀團圓」；仁德市場推出整組澎派年菜組合；玉井市場「順興號」主打「藥膳養生雞」與「港式佛跳牆」；學甲市場「福濬食品」推出「紅燒鳳梨家鄉雞」與「干貝蓮子魯」；麻豆第五市場「許媽媽」則以蒲燒鰻、熟白蝦及干貝等海味入菜，展現市場多元風貌與美食實力。今日起於市場處臉書開放預訂，更多市場年菜資訊，可至臉書「臺南市市場巡禮粉絲專頁」及「臺南市市場處官網」查詢。

另外，2025年臺南購物節活動持續到明年3月1日，只要在台南消費不限金額登錄，消費滿50元就可獲得抽獎序號，獎項包括百萬電動車、3C實用家電、飯店住宿券等好禮，現金獎更是全面升級，月月抽8萬元，壓軸再抽現金88萬元。12月起更加碼推出「週週抽」，每週二抽出智慧電車與現金獎等總價值逾10萬元獎項，驚喜連連，請立即加入「2025臺南購物節」官方LINE帳號，輕鬆完成消費登錄，買越多、抽越多，好禮大獎等你帶回家。

今日記者會包括議員沈震東、林美燕出席，立委林俊憲、陳亭妃、謝龍介服務處與各議員服務處均派代表關心。