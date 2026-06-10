台南騎士追撞垃圾車！「人噴進車後斗」影片曝光 一旁阿伯看傻眼

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機車騎士追撞垃圾車，騎士整個人摔進車後斗受傷。讀者提供



台南市官田區發生一起驚險車禍，一名機車騎士追撞前方正在執行垃圾清運作業的垃圾車。猛烈撞擊，騎士連人帶車騰空飛起，整個人直接摔進車後斗。過程被行車紀錄器拍下。

畫面顯示，機車撞上垃圾車車尾，猛烈的撞擊力道，機車當場反彈摔落路面，而騎士則直接飛進垃圾車車後斗。騎士墜進車後斗後自己爬出脫困。當時，一名倒垃圾的阿伯目睹全程，目睹這一幕，整個人愣住，回過神後馬上上前攙扶受傷騎士。

這起交通事故發生在8日下午17時32分，地點就在官田區八田路三段，麻豆警分局員警到場，劉姓男子(20歲）騎機車疑因未注意車前狀況及煞車不及，撞到前方正在執行公務的垃圾車。

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調查發現，雙方無酒駕，車籍駕籍均正常，騎士劉姓男子多處擦挫傷意識清楚，救護車把人送醫。雙方肇事責任目前由警方釐清中。麻豆警分局呼籲駕駛人，行經垃圾車作業區域應減速慢行，務必保持安全車距並注意車前狀況。

機車騎士追撞垃圾車。讀者提供

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