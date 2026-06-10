台南騎士追撞垃圾車 特效級「人肉快遞」飛進車後斗

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台南機車追撞垃圾車，騎士翻進車後斗。讀者提供

台南市官田區8日傍晚傳出一起交通事故，一輛垃圾車正沿路收運垃圾時，突遭後方一輛機車高速追撞車尾，機車騎士反應不及，當場騰空翻滾飛進垃圾車後斗，車上的兩個廚餘桶也遭波及，瞬間噴飛車外，讓一旁倒垃圾的阿伯看傻了眼，所幸騎士並未受傷，隨即自行爬出脫困。

根據垃圾車行車記錄器畫面顯示，當時車子正緩速沿著官田區八田路三段行駛，沿途收集民眾的家庭垃圾。就在垃圾車如同往常般切入定點、減速停下準備讓路旁民眾丟垃圾時，後方一輛機車疑似完全沒注意到前方動態，毫無減速地從正後方高速「強吻」垃圾車尾。

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撞擊瞬間，機車騎士整個人宛如砲彈般騰空飛起，在空中劃出一道完美的拋物線後，直接「倒栽蔥」栽進了垃圾車的後車斗裡！一旁目擊的阿伯與清潔隊員當場看傻了眼，機車騎士則一個翻身就從垃圾堆裡爬出，並未受傷。

警方表示，詳細的事故原因與肇事責任還有待進一步釐清，同時呼籲民眾，垃圾車在執行收運任務時車速緩慢，且隨時會走走停停，用路人騎車或開車時務必提高警覺、減速慢行，並與前方車輛保持足夠的安全距離。



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