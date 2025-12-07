台南騎士「挨撞噴飛」畫面曝光 她目睹驚悚瞬間尖叫：輾過去了怎麼辦？

記者林昱孜／台南報導

白色轎車右轉未注意到同向機車發生碰撞，下秒竟還輾過機車騎士。（圖／翻攝記者爆料網）

台南市永康區今（7）日晚間發生一起交通事故，一輛轎車於晚間9時許自高速二街右轉自強路時，撞上同向直行機車，下秒竟還將倒地騎士輾過，目擊者嚇到驚聲尖叫，立即打119處理；警消獲報趕抵現場，立即協助騎士脫困，所幸騎士意識清楚，送醫救治，詳細車禍原因仍待釐清。

騎士遭撞輾受困車底，警消協助受困送醫。（圖／翻攝畫面）

一輛白色轎車準備右轉，沒注意到同向直行機車，兩車發生擦撞，機車騎士連人帶車倒地噴飛，驚悚瞬間下秒出現，駕駛竟然輾過騎士，透過畫面看見車體明顯往上晃了一下。

騎士遭右轉車輛撞輾，所幸警消到達時仍意識清楚。（圖／翻攝畫面）

「他輾過去了！那現在怎麼辦？」、「哇Ｘ好扯喔」，後方轎車行車記錄器拍下畫面，車內目擊者驚聲尖叫。這起意外發生發生於7日永康區高速二街與自強路口，警消接獲報案後立即趕往現場處理。

救援人員抵達後，發現騎士意識清醒，立即進行脫困作業，短時間內成功將受困者救出，隨即送醫救治，詳細事故發生的確切原因及肇責歸屬，警方正進一步調查釐清。

