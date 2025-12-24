即時中心／温芸萱報導

台南市安南區今日中午傳出一名年約76歲的老婦疑似發生意外受困絞肉機內。警消獲報後立即派遣人員救援。但直到下午近2點才順利將人救出，而老婦脫困時已明顯失去生命跡象。警方初步研判，可能是操作過程中一時疏忽釀禍，詳細事故經過，仍待警方進一步釐清。

台南市安南區一處從事絞肉處理的簡易作業地點，驚傳有一名年約76歲的老婦疑似發生意外受困絞肉機內。

警消接獲報案後，立即派遣轄區分隊人車前往救援。救難人員抵達時，老婦已被絞肉機卡住無法動彈，現場隨即展開拆卸與排除作業，過程相當艱難，直到下午近2點才順利將人救出。

廣告 廣告

然而，老婦脫困時已明顯失去生命跡象，當場確認身亡未再送醫。警方指出，事故地點為鐵皮屋搭建的簡易作業空間，屬於未辦理工廠登記的麵食絞肉處理場所，案發時僅林姓婦人一人在內操作機器。

家屬接獲噩耗後趕赴現場，見到親人已天人永隔，情緒潰堤蹲地痛哭。警方初步研判，可能是操作過程中一時疏忽釀禍，詳細事故經過與責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／台南驚傳女子捲入絞肉機 脫困後當場身亡

更多民視新聞報導

網友問「8+9怎不去擋刀」 本尊神回：我們看起來會去誠品嗎

藍營南高屏縣市長候選人名單出爐 賴瑞隆、林岱樺回應了

6.1強震嚇壞居民 卑南人連滾帶爬「露屁股」奪門逃竄影片曝光

