台南驚傳工安意外！男員工右手「遭切紙機夾扁」 撐1.5小時脫困送醫

台南昨日發生工安意外。（圖／翻攝畫面）

台南市新營區一間切紙工廠於3日傍晚17時41分發生一起嚴重工安意外，一名45歲男性員工在操作切紙機時，右手掌不慎遭機器滾輪捲入，導致手掌重創變形。現場緊急報案後，由消防與急診醫療團隊聯手搶救，最終在18時46分成功將傷者脫困並送醫治療。

事發當時，男員工右手掌被機台夾住，無法自行脫困且大量出血。台南市消防局接獲報案後，立即派遣救護大隊及新營高級救護隊趕赴現場，因傷勢嚴重，另緊急聯繫柳營奇美醫院急診部部長王思進醫師前往支援。

廣告 廣告

王醫師到場後，立即評估傷勢，指導現場護理人員施打止痛藥物，並協助綁上止血帶穩定傷者狀況。在確認患者意識清醒、生命徵象穩定的情況下，消防人員開始破壞切紙機設備，整個脫困過程歷時約半小時，成功將已被夾扁的右手掌抽離。

現場醫護人員隨即將患者的手掌接合並進行包紮，之後由救護車送往醫院接受進一步治療。目前勞動檢查機構及相關單位已介入調查，事故原因仍待釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台中爆非洲豬瘟！豬農涉登載不實文書遭羈押禁見

北捷一度停駛！旅客誤按「緊急斷電鈕」全線卡住 依法收1萬元罰單

國考報名費調漲！平均漲幅25.8%挨轟 考選部：若不漲2027年錢就用罄