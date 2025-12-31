台南驚傳砍人案! 工程分包糾紛 男子當街持刀揮砍

南部中心／綜合報導

台南仁德30日晚間驚傳砍人案，兩名男子疑似因為工程分包糾紛，相約出來協商，沒想到過程中一言不合，其中一名男子竟然當街持刀，朝對方揮砍，不少民眾目擊驚悚一幕，全都嚇壞，而砍人的男子事後逃離現場，目前警方全力追緝中。





台南驚傳砍人案！工程分包糾紛 男子持刀砍人、居民目擊嚇壞

被砍的男子緊急送醫。（圖／翻攝畫面）





巷弄裡，身穿黃衣的男子緩緩走過，突然一旁民宅內，衝出另一名黑衣男，二話不說持刀朝他攻擊，被砍的男子嚇得連連後退，試圖抵抗，兩人扭打在一起，附近民眾見狀，趕緊衝上前勸阻。救護車很快到場，被砍的男子多處受傷，被送往醫院，事發在台南仁德區德善路，30號晚間傳出砍人糾紛，嚇壞民眾。目擊民眾說：「家裡面有人打架吧，還有砍人。」「有人下來，他拿刀出來這樣砍，這邊很多人，昨天這一大堆人。」

台南驚傳砍人案！工程分包糾紛 男子持刀砍人、居民目擊嚇壞

事發地上留有血跡。（圖／民視新聞）





不少民眾聽到巨大爭吵聲，起因是一名陳姓男子因為工程分包問題，30日晚間到一名楊姓男子家中商討，過程中卻爆發口角，楊姓男子情緒失控，竟然持刀砍傷對方，造成他頭部撕裂傷、左上臂穿刺傷。

民眾說：「我聽說是流很多血，那時候正好垃圾車要來，這邊人很多啊。」台南歸仁分局副分局長張俊雄：「被害人多處外傷送醫，意識清楚無生命危險，目前本分局已鎖定犯嫌，積極查緝中。」

地上血跡斑斑，砍人的楊姓男子，犯案後逃離現場，就連手機都沒帶，因為工程糾紛，衝動當街持刀砍人，幸好傷者沒有大礙，目前警方擴大搜索，要將嫌犯逮捕偵辦。

