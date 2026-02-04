台南驚傳隨機傷人案！「磨腳皮刀」捅傷2人 黃偉哲赴醫院關心傷者

台南市長黃偉哲得知事件後立即趕往醫院探視傷者並表達關心。 圖：翻攝黃偉哲臉書

[Newtalk新聞] 台南市南區金華派出所旁3日晚間發生隨機傷人事件，29歲的足療店陳姓男員工過路口時突然持銼刀接連刺殺對向也要過路口的50多歲李姓男子與20多歲葉姓女子，李姓男子腹部穿刺傷、大出血；葉姓女子背部刺傷。金華所員警獲報即衝出壓制陳姓嫌犯，行凶原因由警方調查中，台南市長黃偉哲文得知事件後立即趕往醫院探視傷者並表達關心。

台南市南區健康路上1家足療店的陳姓男員工3日晚間8點走過金華派出所前的健康路、金華路口時，突然拿銼刀攻擊刺向對面也要過路口的1名李姓男子，接著再持銼刀刺向另名過路口的葉姓女子致背部受傷。台南市消防局表示，救護人員到場後，將42歲腹部受傷男子及32歲背部受傷女子送往成大醫院治療，2人送醫時意識清楚，無生命危險。

李姓男子遭刺傷後跑進金華所求救，所內多名員警隨即衝出外面壓制陳姓嫌犯。警方透露，詢問其足療店老闆等人員，初步得知陳姓嫌犯最近剛與女友分手，感情情緒不穩定。陳姓嫌犯，與受害的李姓男子、葉姓女子兩名路人並不認識，對於其行凶原因、動機正進一步調查。

黃偉哲收到消息，從新營趕到成大醫院探視兩名受傷民眾。黃偉哲在臉書發文寫道，目前所有傷者皆已即時送醫，意識清楚並留院觀察中，請市民朋友安心；至於嫌犯犯案動機與詳細經過，已交由警方與檢警單位釐清，市府也將持續掌握後續狀況，並適時向市民說明。

陳姓嫌犯的工具是一支長約20公分的磨腳皮刀，店家指稱，陳姓嫌犯在店內兼職，負責修腳皮，剛來1個月左右，平時相當安靜。事發時他在店外踱步，不料突然發難，拿著自己私人的工具捅人，讓店家相當傻眼。醫院方面指出，葉姓女子傷勢不嚴重，施打抗生素避免感染；李姓男子腹部穿刺傷，在手術房止血縫合，轉往加護病房觀察。

