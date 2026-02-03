台南驚傳隨機砍人 按摩師持足療刀派出所前狂刺路人 男腹部重創大噴血

台南市金華派出所前發生按摩師持足療刀隨機砍人。翻攝台南大小事

台南市南區今（3日）晚間驚傳隨機砍人案。29歲陳姓男子在金華派出所正前方的斑馬線上，持修腳皮用的足療刀突襲路過的一男一女，甚至在被害男子逃往派出所求救倒地後，陳嫌仍不罷手，追上前瘋狂猛刺，造成被害人腹部大出血送醫。警方第一時間衝出壓制逮捕。據悉陳嫌疑因近期受感情困擾，導致精神恍惚，才在街頭公然行兇。

晚間8時12分，42歲男子與32歲女子正行經南區金華路二段路口，原互不相識的兩人正穿越斑馬線，陳嫌突然靠近並持尖銳物發狂攻擊。陳嫌動作凶狠，先是劃傷男子的腹部，接著又刺傷女子的背部。

受傷的男子驚恐萬分，負傷向一旁的第六警分局金華派出所狂奔求救，卻在派出所前方支撐不住倒地，沒想到陳嫌竟目無法紀地持刀追上，對著已倒地的被害人持續猛刺，現場血跡斑斑，場面令人不寒而慄。

金華派出所員警聽聞急促求救聲衝出察看，第一時間壓制行兇的陳嫌，並起獲行兇用的磨皮銼刀。據調查，29歲的陳嫌就是派出所旁足體養身館的員工，平日負責足療按摩，沒想到謀生工具竟淪為傷人利刃。

令人側目的是，陳嫌遭逮後神情異常淡定，過程中幾乎未與員警對話，也未說明原因。雖然警方初步確認其精神狀態並無明顯異常，但有傳聞指出他近日因感情因素受挫，精神狀態恍惚，警方正釐清這是否為其隨機殺人的導火線。

被害男子腹部穿刺傷且大量出血，女子則背部受傷，所幸兩人送往成大醫院救治時意識皆清楚。行兇的陳嫌在拉扯中大拇指也受傷，由警方戒護送往郭綜合醫院治療。

警方強調，目前初步排除嫌犯與被害人相識，全案朝隨機攻擊事件偵辦，正持續調閱周邊監視器與行車紀錄器，釐清確切動機與行蹤。

