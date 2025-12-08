南部中心／林俊明、莊舒婷 台南報導

台南永康發生一起驚悚車禍，一台一輛休旅車與一部機車發生碰撞，騎士倒地噴飛，不過最誇張的是，汽車不明原因竟繼續往前，直接將噴飛的騎士輾過，導致騎士人卡在車底動彈不得，嚇壞目擊民眾，警消到場後使用器材，將人脫困後趕緊送醫。

台南驚悚車禍! 休旅車撞機車未停"捲輾騎士"

救護人員到場，使用破壞器材和千斤頂讓車底騎士脫困。（圖／記者爆料網）

民眾行車紀錄器拍下，休旅車準備右轉，結果卻與機車發生了碰撞，騎士噴飛數公尺，不過下一秒。目擊民眾說，窩喔，啊啊啊，窩喔，他輾過去他欸，對啊。只不過這車輛撞人後居然沒停下，而是繼續往前開，直接將倒地的騎士輾了過去，驚悚畫面讓目擊民眾真的快嚇壞。目擊民眾說，喔買尬怎麼辦，窩，好扯喔，完蛋了完蛋了，那個人也嚇死了。警消獲報之後，火速抵達現場，只見騎士還卡在休旅車車底下，動彈不得，周圍還聚集了圍觀民眾。救護人員說，注意喔，幫我拉一下，啊，等等等等，長背板長背板。眾人合力使用破壞器材和千斤頂等工具，將車輛稍微升起來，才終於讓騎士脫困。救護人員說，頸部固定一下，他的手，下巴，手，注意，一二三。

台南驚悚車禍! 休旅車撞機車未停"捲輾騎士"

台南市永康發生驚悚車禍，騎士與汽車發生碰撞還被輾壓。（圖／民視新聞）事發地點就在台南永康，晚間轎車與機車發生碰撞又將人輾過去，所幸21歲的男騎士被救出來的時候，意識清醒，送醫後沒有生命危險。台南警永康分局副分局長謝貴琳：「自小客車轉彎未讓直行車，已違反道路交通管理處罰條例第48條6款，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。」究竟發生碰撞後，汽車駕駛為何又將人輾過？詳細原因警方還在持續釐清。

原文出處：台南驚悚車禍! 休旅車撞機車未停"捲輾騎士"

