台南驚爆天坑！五妃街、西門路口坍塌 在地人崩潰：2年已第3次

台南市今天（1／20）傳出路面塌陷的天坑意外。今天下午2時40分左右，中西區五妃街路面突然下陷，一處大型坑洞就出現在馬路上，還好沒有人車因此受困，不過仍讓不少民眾恐慌。台南市工務局也派員到場處理，協調廠商立刻進行灌漿回填作業。

工務局指出，事發地點位於五妃街338號前，坑洞長約2公尺、寬近1公尺、深度接近2公尺，坑洞下方自來水管線裸露，且現場仍有漏水情形。為防止地層進一步掏空，工務局除立即通知自來水公司前往修復破損管線外，也同步聯繫其他管線單位到場確認地下管線狀況。

另外，臉書粉絲專頁「台南式」也發文表示，附近的路面塌陷，已經是兩年內第三度塌陷。據悉，位於五妃街、西門路口的一處建築工地，2024年3月下午5時許發生路面塌陷，形成長達15公尺、寬5公尺、深3公尺的天坑，一輛小貨車掉落。

工務局表示，後續將針對路面下陷原因進行調查釐清，待確認肇因後，將儘速完成相關改善作業，防止類似路面坍塌情形再次發生，維護市民用路安全。

