台南驚見嚴重大火！塑膠原料倉庫全面燃燒

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台南仁德區一處存放塑膠粒的鐵皮倉庫昨（9日）深夜突發大火，火場面積2百平方公尺，一度被判定是三級火警，火勢迅速蔓延全面燃燒，消防局出動大批人車灌救，所幸截至今晨尚未傳出人員受困或傷亡。

火災現場。 （圖／翻攝ChiuJimmy臉書）

台南市仁德區中洲一街103巷內一處鐵皮倉庫，9日深夜11時56分驚傳火警。由於倉庫內堆放大量塑膠粒等易燃物，火勢在短時間內迅速擴大，現場陷入全面燃燒狀態，濃煙直竄天際，燃燒面積一度估計約200平方公尺。

台南市消防局獲報後，立即調派文賢等分隊共22輛消防車、51名消防人員趕赴現場搶救，並同步通知警方、自來水公司、環保局及瓦斯公司等相關單位到場支援，協助火場周邊安全維護與應變處置。

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火災現場。 （圖／翻攝ChiuJimmy臉書）

經警消現場勘查確認，起火的廠房是塑膠製品製造廠的倉庫，內部存放塑膠粒成品，因燃燒物特性導致火勢猛烈，當下也增加滅火的難度，現場指揮官評估後，決定調度2部200型重型機具進場，協助後續翻挖與殘火清理作業。消防局也立即聯繫廠商支援重機具。

火災現場。 （圖／翻攝ChiuJimmy臉書）

由於火場周邊多為農田，消防人員在全力灌救的同時，也持續進行防護部署，避免火勢向外擴散。所幸截至救災期間，未接獲人員受困通報，鄰近農地亦未受到波及。

經過近2個小時搶救，消防人員於今天凌晨1點57分控制並撲滅火勢，隨後由重型機具進場處理殘火，燃燒面積約2百平方公尺，至於詳細起火原因及財物損失情形，仍有待消防局火災調查科進一步鑑識釐清。

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