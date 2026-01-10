台南驚見「大阪跑跑人看板」網瘋猜是誰？當地人解答

台南市南區德興路一處住宅外牆，出現一幅巨型看板。（圖／東森新聞）





台南市南區德興路一處住宅外牆，出現一幅巨型看板，乍看之下神似日本大阪心齋橋著名的「跑人看板」，但臉部卻換成另一個人，看板是誰又是誰掛的？一起來看。

民眾經過台南市德興路上，看到民宅外牆這塊巨型看板，都忍不住停下腳步多看幾眼，因為在台南這一面看板跟大阪心齋橋跑人看板，相似度很高，就有騎士路過，說孤陋寡聞的我，還真不知道他是誰啊？！還有網友說，一定是林俊憲啊，台南到處都是他的看板。

記者vs.當地民眾：「你這個你看起來像誰，（張國煒吧，他那邊神韻），你覺得比較像，（他的臉頰有啦柯文哲也滿像的。）」

民眾發揮想像力，但附近居民都知道這看板就是屋主，他1月3號請人掛的，光是帆布製作費，找人吊掛至少要花2萬元以上。

當地民眾：「他覺得這塊大阪的招牌滿好看的，就用自己的人頭，加上台灣的標記，沒有要廣告，也沒有政黨宣導，（政黨傾向都沒有）都沒有。」

記者vs.當地民眾：「那個人的臉像誰，那個（屋主）主人的臉啊。」

掛看板的屋主是名退休人士，因為喜歡這圖案才用自己的人頭，搭配台灣的標誌，做成這吸睛的看板，才掛上不到一星期，已經引發關注跟討論。

