台南驚見「iPhone手槍」可殺人 45歲前科男被逮
花樣之多讓警方也傻眼！台南市刑大近日偵破槍砲案，查獲的槍枝外型卻跟一般的改造手槍大相逕庭，竟然有iPhone外型跟卡片外型，通通做成折疊式，也都具有一定的殺傷力。
市刑大指出，嫌犯綽號「雄哥」，本姓陳，現年45歲，有毒品前科，全案與白河分局共同成立專案小組調查，報請台南地檢署檢察官陳琨智指揮偵辦，偵辦時調閱大量資料分析，鎖定槍枝來源，針對涉案人偵蒐，經過數月跟監蒐證，在去年12月下旬收網，持搜索票在台南市善化區將之逮捕到案。
而警方搜查過程，意外發現陳男的住處一支「iPhone」，再仔細拿起查看發現竟然是一把折疊式手槍，將之結構展開板機、彈室、撞針、手把等槍枝必要結構一應俱全，再摺疊回去外型根本就是手機，另也發現卡片外型的摺疊式改造手槍，經鑑定2把槍都具有殺傷力。
專案小組也溯源追查槍的來源，旋即鎖定有毒品及槍砲前科的49歲官姓男子，不過他已經因為槍砲案入監，去年12月底也將他借提偵訊，釐清槍枝來源，官嫌供稱這些槍自己從5年前就開始上網購買「摺疊手機造型玩具槍」後改造，再轉售牟利，每把他獲利從2萬到5萬不等。
全案偵訊後，依涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移請台南地檢署偵辦，警方也正持續追查是否還有其他官嫌的「作品」流入市面。
