台南驚見2公尺「怪獸哥吉拉」？他親揭：幾乎沒天敵

生活中心／王靖慈報導

台南的綠鬣蜥最近越長越大、越生越快，台南被發現一隻「巨無霸級」綠鬣蜥，體長將近2公尺、比人還高。畫面曝光後，讓人震驚不已。南市農業局表示，今年光綠鬣蜥就增加到2萬多隻，增長數度令人咋舌。





台南捕獲2公尺「怪獸哥吉拉」原型！他親曝：幾乎沒天敵、日均抓逾70隻

台南近日成功捕捉到一隻體型巨大的綠鬣蜥。（圖／南市府提供）





據了解，這隻巨型綠鬣蜥是在台南新化的北勢里被捕捉到的。從畫面看，鬣蜥的嘴與四肢皆被綠色的束帶固定住，捉捕人員正以單手的方式，穩穩提著一隻體型巨大的綠色鬣蜥。這隻鬣蜥頭部碩大、體長驚人，尾巴幾乎拖到地面。鳥友謝其良今（26）日在巴克禮公園也發現一隻約1公尺長的綠鬣蜥，攀爬在樹叢上悠閒曬太陽，龐大的身軀著實令人感到害怕。台南市農業局長朱健明指出，綠鬣蜥族群從2021年開始狂飆式成長，到今年2025年11月為止，數量已經多達到2萬2000多隻，是去年同期的兩倍。

朱健明表示綠鬣蜥因繁殖速度快，甚至母綠鬣蜥一次能生20到80顆蛋，且在台灣沒有天敵，復發率相當高，因此才會越來越多，不抓就會整個失控。最後也說明，今年因為林保署補助經費充足，移除策略更完整，如果民眾發現某區域有綠鬣蜥後通報，委外的獵人即會先到現場查看環境，再在一定時間內進行捕捉。朱健明還透露目前人員是從早抓到晚，已盡全力把綠鬣蜥族群數壓下來。特別針對「流域裡進行移除」，以及公共安全的提防去做加強，避免民眾恐慌。

