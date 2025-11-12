台南高中職中小學生通學免費搭公車 陳以信再提交通政見

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台南報導

前藍委陳以信持續針對參選台南市長提出政見，他今（12）日提出台南所有高中職與中小學學生，在上下學特定時段可免費搭乘市區公車，藉此減輕家庭負擔、紓解交通壅塞、並推廣城市綠色交通。

陳以信指出，自己近幾年在台南開車，很能體會市區交通壅塞的尖峰時段，往往就是早上上學與下午放學ㄊ。「每天清晨與傍晚，各級學校門口車潮壅擠、家長接送忙碌，不僅增加交通負擔，也提高學生通勤風險。」陳以信說。

陳以信表示，當選市長將推動「學生上下學免費搭公車」制度，具體作法為：針對持有台南市民卡的青少年卡與兒童卡學生，於平日上學時段（06:00–08:00）與放學時段（15:30–18:00）免費搭乘市區公車；此外，在其他平日時段搭乘幹支線公車亦享半價優惠，寒暑假則不適用。

陳以信指出，目前台南青少年與兒童搭乘公車雖已享有「平日半價、假日免費」的優惠，但仍不足以解決通學交通問題。他主張更進一步擴大政策，讓學生通學時段全面免費，一舉多得：一方面可讓學生每天省下20至40元交通費，一學期可節省數千元，對多子家庭與弱勢學生尤有實質幫助；另一方面，能部分減少家長接送車潮，紓解市區交通壅塞，也能培養年輕世代使用公共運輸習慣，推動台南邁向低碳綠色城市。

在財政可行性方面，陳以信引用114年度台南市交通局預算指出，市府每年補助客運業者辦理市區營運虧損約兩億元，但該筆經費幾乎全由交通部公路局移撥，市府自籌負擔有限。

陳以信強調，這項政見兼顧「教育平權、綠色交通、城市永續」，目標是打造一個孩子能安心上學、家長能輕鬆出門、城市能更順暢安全的宜居台南。

