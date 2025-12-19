台南高工合法駭客鄭畇溥守護百校 獲「技職傑出獎資安達人」

國立成功大學附屬台南高工資訊科三年級學生鄭畇溥，今(19)日獲教育部技職之光「技職傑出獎資安達人」殊榮。(記者羅沛德攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕國立成功大學附屬台南高工資訊科三年級學生鄭畇溥，從小手機和電腦被嚴格控管，國中因COVID-19疫情線上上課，竟意外發現與協助學校解決資料外洩問題，高二取得CEH(Certified Ethical Hacker)合法道德駭客認證等國際知名資訊安全證照，並擔任行政院及教育體系網路攻防演練攻擊方，主動通報影響百校的資安問題，亦擔任資安講師及社群總召等，將所學貢獻社會，今(19)日獲教育部技職之光「技職傑出獎資安達人」殊榮。

教育部今(19)日舉辦第21屆教育部技職之光頒獎典禮，教育部次長朱俊彰致詞表示，各界擔憂人工智慧AI與自動化可能取代人力，但人類與AI、機器人最大差異，在於能察覺真實需求、為社會帶來幸福與價值，這也是技職教育最珍貴之處，以這屆競賽卓越獎得獎團隊、雲林科技大學學生蔡燦篆、黃韋傑及關旭森設計的「再生橡膠人孔蓋」為例，即成功結合永續材料與道路安全需求，正是人類具備感知、觀察與同理能力的最佳展現。

教育部長鄭英耀以文字肯定今年35組、41位「技職夢想家」脫穎而出，強調技職教育向來是台灣教育體系的重要基石，攸關國家長遠發展與競爭力的提升，期許把榮耀化為責任，把光芒延伸給更多學弟妹，成為他們前行道路上的明燈，讓技職之光綿延不息，照亮更多人的未來。

鄭畇溥受訪時笑說，從小電腦和手機都被嚴格控管，但擋不住他對資訊的熱情，還曾經成功繞過父母的斷網，高中取得CEH(道德駭客)認證、被視為高含金量證照OSCP等，同場競爭多為台成清交等頂尖大學學生；而他對資訊安全興趣源自國中線上上課經驗，當時他發現學校使用的Google Workspace 存在權限設定錯誤，恐導致資料外洩風險，主動向校方回報並協助修正，確立投入資安領域的志向，亦積極回饋社群，擔任南台灣學生資訊社群總召，期盼縮短南北資源落差。

鄭畇溥強調，選擇技職體系並非因為成績，而是出於對資訊的高度熱情，獲選「技職之光」要感謝支持他的家人和老師，也是肯定所有得獎者無數日夜對技術的堅持和熱情。

雲科大蔡燦篆、黃韋傑及關旭森強調，好的設計不用華麗形式，只要在日常中發現問題，作品實現廢輪胎再利用的永續價值和解決人孔蓋打滑問題，並拿下2025紅點設計概念獎之紅點最佳獎。

