台南高鐵橋下 驚見情侶陳屍車內

〔記者王涵平／台南報導〕2名分別為21歲、25歲的男女，今日凌晨被發現陳屍台南柳營高鐵橋下車內，據了解，兩人為情侶關係，女子精神狀況不穩定，有多次輕生紀錄，詳細死因由警方調查中。

今日凌晨2時33分，南市消防局接獲110轉報柳營太康里高鐵橋下車輛需協助破門，消防人員抵達後立即破門，發現車內1男1女已無呼吸心跳，明顯死亡，現場交由警方處理，車內有燒炭工具，現場沒有留下遺書。初步了解，女子精神狀況不穩定，曾有嘉南療養院就醫紀錄，也多次輕生未果。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

