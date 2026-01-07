台南高雄下周初選 醫：「這2綠委」勝出

▲台南市是總統賴清德的本命區，綠委陳亭妃與林俊憲兩強相爭。（圖／民進黨提供）

[NOWnews今日新聞] 備戰2026年九合一選舉，台南市長黃偉哲與高雄市長陳其邁明年都將卸任，民進黨要力保台南市與高雄市南二都的執政，黨內角逐接棒者眾，民進黨預計下周進行初選民調。精神科名醫沈政男預言，儘管多位參選人對外宣稱民調對自己有利，但綜合各方資訊研判，高雄仍將由綠委賴瑞隆勝出，台南則是綠委陳亭妃出線的機率最高。

沈政男指出，縣市長屬單一席次選舉，民進黨初選民調是採「與對手對比」方式，而非黨內互比，因此部分媒體公布的黨內互比數據，對判斷初選結果並無實質意義。他也提醒，民調勝負關鍵在於「與對手的差距」，而非單一支持度高低，否則恐引發爭議。

在台南部分，沈政男認為情勢相對明朗，陳亭妃明顯以較大幅度領先綠委林俊憲，部分出現不同結果的民調，背後動機值得檢視。他也否認外界揣測總統賴清德介入指定人選，直言總統只會支持「最有勝算的人」，因為一旦輸掉台南或高雄，2028年大選將面臨重大風險。

至於高雄選情，沈政男指出，黨內候選人民調差距不大，但賴瑞隆仍略占優勢，先前兒子的校園事件，並未對選情造成明顯衝擊。以最新TVBS民調觀察，賴瑞隆仍小幅領先國民黨參選人柯志恩，顯示民進黨守住高雄的機會仍較大，但對手仍有翻盤空間。

沈政男也分析整體選局，若民進黨成功守住高雄與台南，六都版圖對藍白而言恐僅能維持平盤，關鍵將落在其他縣市。他點名新竹縣、嘉義市、宜蘭、彰化與台東為觀察重點，並預測新竹縣藍白仍有機會守住，其他縣市則須視後續民調發展而定，2028年政局仍充滿變數。

