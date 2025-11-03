台南高雄初選不公平？他示警：恐報復性投票

▲綠委林岱樺1日晚間於高雄岡山辦造勢晚會，她在宣講過程中數度激動落淚。（圖／翻攝自林岱樺臉書）

[NOWnews今日新聞] 有意角逐2026高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，1日晚間在高雄岡山舉辦大型造勢晚會，主辦單位估計現場超過3萬名支持者湧入，她登台宣講時更一度激動落淚，哽咽表示「因為她民調衝到第1名，所以被攻擊抹黑」，更喊話「給正派的人一個公道」。對此，前立委郭正亮直言，若最後不是派林岱樺出戰高雄，恐釀「報復性投票」的慘況。

這場「三山造勢」晚會，原訂民進黨立委王義川、陳秀寶、黃秀芳及民進黨發言人卓冠廷將站台，結果最終卻全數缺席，僅有高雄市議員高忠德現身力挺。林岱樺在台上怒批檢調「硬拗我貪汙，實在太惡質」，她多次講到激動落淚，引發現場支持者高喊加油。

對於高雄初選的激烈內幕，郭正亮在今（3）日的《大新聞大爆卦》政論節目中揭露，早在數月前他就知道新潮流要推立委賴瑞隆參選，因為其背景是高雄市前市長，又是監察院長陳菊的嫡系，最後果真如此。郭正亮直言，這次民進黨在台南、高雄的市長初選，堪稱他這輩子看過「最不公平的一次」。

節目主持人馬千惠追問，若最終高雄不是林岱樺、台南不是陳亭妃出線，是否會引發報復性投票？郭正亮斬釘截鐵地說「會」，並指出民進黨高層也清楚這點，之後勢必會啟動「消毒」工作。他也提醒，國民黨高雄潛在對手柯志恩，「要趕快去鳳山、大寮走一走，拜會林岱樺的重要幹部」，並強調要有技巧地處理，且對基層都要夠熟悉。

