台南高雄半夜連4震！最大規模4.7、震度4級 民眾聽見「高頻聲」憂大地震前兆

台南高雄半夜連4震。圖／中央氣象署

南臺灣昨（11）日深夜不平靜！高雄甲仙晚上10時49分發生芮氏規模4.7地震，隨後又接連發生規模3.5及4.7地震，且均屬於極淺層地震，不少人被震醒，甚至有人聽見「高頻聲」，擔憂恐是大地震前兆。此外，今凌晨4時24分台南也發生規模4.0地震，引起熱議。

根據中央氣象署資料，高雄市甲仙區11日晚間10時49分發生芮氏規模4.7地震，地震深度僅8公里，包含嘉義縣、高雄、台南地區最大震度達到4級，其餘嘉義市、雲林、花蓮、台東最大震度也達2級，屏東、彰化則為1級。

10分鐘後，高雄市甲仙區10時59分再次發生芮氏規模3.5地震，地震深度同樣僅8公里，屬於極淺層地震，導致嘉義縣、高雄、台南地區最大震度達到2級。

晚間11時19分，高雄市甲仙區，位於高雄市政府北北東方 71.5公里處發生第3起地震，芮氏規模達4.7，中央氣象署也針對嘉義縣、嘉義市、台南市發布災防告警系統(PWS)簡訊。

該起地震在高雄最大震度達4級，台南、嘉義市、雲林最大震度3級，花蓮、台東、彰化、台中最大震度2級，屏東、南投、苗栗地區最大震度也有1級。

今（12）日換台南！清晨4時24分，臺南市楠西區，位於臺南市政府東北方36.4公里處發生芮氏規模4.0地震，地震深度僅8.9公里，台南市區最大震度達4級，周邊縣市如嘉義縣市、高雄、雲林、彰化最大震度也有1級。

一夜連震3次，加上清晨又有規模4.0地震，不僅震醒南台灣民眾，也紛紛收到地震警報，部分民眾則反映「聽到高頻聲」，擔憂恐是大地震前兆。



