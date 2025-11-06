台南魚塭憾事！7旬翁修理風車失足 打撈5小時尋獲遺體

據《ETtoday新聞雲》報導，昨（5）日台南七股區發生一起老翁溺水事件，一名78歲的林姓老翁在魚塭旁修理打氣風車時，不慎失足落水，家屬緊急報警，雖然警消立即派員趕赴現場救援，仍然至晚間10時許才發現老翁身影，不過林姓老翁被發現時，已經沒有呼吸心跳，慘遭溺斃。

台南一名78歲老翁不慎在魚塭失足落水溺斃。（圖／資料畫面）

據悉，昨日下午台南警方於下午4時53分，接獲林姓老翁兒子報案，指稱父親在魚塭工作時不慎落水，急需人員前往現場尋找老翁，經過大約5小時的搜尋打撈，最終於晚間10時18分才發現林翁，10時25分打撈上岸，不過老翁被找到時，已經明顯死亡並未送醫，意外發生原因還有待警方釐清。

