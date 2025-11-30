台南鮮果嘉年華 黃偉哲竹北行銷

市長黃偉哲至竹北遠百行銷洋香瓜、芭樂、火龍果、柑橘等當季鮮果。（市府提供）

記者翁聖權∕新營報導

台南市農業局舉辦「台南秋冬水果鮮果嘉年華」，市長黃偉哲三十日至竹北遠百行銷洋香瓜、芭樂、火龍果、柑橘等當季鮮果，更示範調製「秋冬水果茶」，吸引很多民眾前來採購。他呼籲消費者用行動支持農民，推廣產地直送的甜蜜滋味。

黃偉哲與遠東百貨副總經理陳佑任共同示範以洋香瓜、柑橘及火龍果調製的「秋冬水果茶」，色彩繽紛香氣撲鼻，引來現場民眾搶拍。搭配多款台南直送水果試吃，不少消費者直呼過穩，現場氣氛歡樂。

黃偉哲表示，台南是台灣重要的農業大城，一年四季皆能生產高品質的水果。本次展售的洋香瓜、芭樂、火龍果及柑橘都是台南秋冬代表作，每一口的新鮮甜美都來自農民的用心與土地的滋養，不僅國人喜愛，甚至也外銷國外深受外國消費者肯定。

他說，台南與新竹不僅都深具傳統的歷史文化，也都是台灣高科技產業最發達的地方之一，擁有最優質的消費市場，期望借重遠百等大型通路力量，讓更多人享用到產地直送的台南水果。

農業局表示，台南擁有台灣最豐富的農產類型，而且品質穩定、風味獨特，市府近年積極推動跨域合作，透過通路、企業與農民攜手，讓台南農產品能更快速、更穩定地供應全台。期望更多台南優質水果走進家庭餐桌，讓農民的辛勤付出有所回報，並共創農產推廣與市場經濟雙贏局面。