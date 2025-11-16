台南鯤鯓王平安鹽祭登場 女童擲12杯抱走16萬大獎

南部中心／林俊明、鄭榮文、陳芷萍 台南-嘉義報導

台南鯤鯓王平安鹽祭一連二天在台南北門南鯤鯓代天府廟埕登場，不少民眾排隊領取平安鹽袋，祈求保平安。現場還有擲筊比賽，擲最多聖杯者，可獨得16萬8888元，最後由一名吳小妹妹擲出12杯，抱走大獎。而在嘉義市大福興宮則有民眾擲筊擲出立杯，讓人嘖嘖稱奇。





台南鯤鯓王平安鹽祭登場 女童擲「12杯」抱走16萬大獎

台南鯤鯓王平安鹽祭擲筊比賽，最後由這位吳小妹妹擲出12杯，獨得16萬8888元。（圖／民視新聞）

一整排的人一起擲筊，要看誰能連續擲出最多聖杯，連續兩天激戰下來，由這名吳小妹妹，擲出12個聖杯，抱走16萬8888元獎金，說要把錢拿去繳學費。吳爸爸也是又驚又喜，「今年是第二次來，第一次擲這麼高。」台南鯤鯓王平安鹽祭一連二天在台南北門南鯤鯓代天府廟埕登場，最高潮就是擲筊大賽。不過，沒擲到大獎也沒關係，所有參賽者都能獲得廟方製作的平安鹽袋。現場另外還有主辦單位雲嘉南管理處準備的另一款平安鹽袋，吸引不少民眾一早就來排隊領取，把鹽裝進小夾鏈袋中，放進平安符裏，祈求神明保佑平安。南鯤鯓代天府總幹事侯賢名指出，「它裡面有我們五府千歲的平安符，平安符裡面有包一個平安鹽，這個鹽本身可以當做一個避邪。」民眾：「今天大概9點就來，要來拿平安鹽保平安。」民眾：「我們今天很早就來排隊排這個平安鹽，因為它有那個避邪祈福的作用。」

嘉義市大福興宮則有民眾擲筊擲出立杯，這個月以內有兩次立筊，讓人嘖嘖稱奇。（圖／民視新聞）

而在嘉義市大福興宮，有民眾來拜拜時，突然擲出立筊，廟方趕緊用金紙把它圍起來，避免有人弄倒。民眾說當時他是想要買房子，特地來問土地公價錢，「房子的金額大概差不多2000多萬，所以我請教祂說，能不能更便宜買到，土地公說在1700萬跟1800萬之間可以成交，那我真的就是在1750萬成交買到的這間房子。」廟方人員也說，「剛好這個月以內有兩次立筊。」信徒們好奇圍觀，由於正好白沙屯媽祖分靈駐駕，信徒認為是好事連連。廟方最近也新刻了八尊土地公神像，要讓信徒擲筊帶回家供奉。













