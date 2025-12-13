台南鷹架不敵強風倒塌 2路人拔腿狂奔躲一劫

台南市 / 綜合報導

昨(13)日下午，台南東區勝利路、懷恩街口的工地，施工鷹架疑似不敵強風應聲倒塌，當時底下有兩位民眾，眼看就要被砸到，拔腿狂奔逃到對街，驚險逃過一劫，鷹架倒塌後占用兩線道，一度影響交通，隨後工務局和施工單位也趕到現場復原，花了約1個多小時才總算排除狀況。

兩位行人準備通過路口，突然間一陣風來上方鷹架直接應聲倒塌，眼看就快被砸，兩人拔腿狂奔逃到對街驚險逃過一劫，用路人開車經過現場，倒塌鷹架面積龐大，占用兩個線道，現場一度拉起封鎖線禁止通行，隨後工務局和施工廠商也趕到現場進行復原，路面隨處可見散落鷹架，現場一片狼藉，工作人員也出動怪手機具清除現場。

施工廠商說：「在拆房子，風太大啦。」鷹架倒塌意外發生在昨日下午3點多，台南東區勝利路、懷恩街口，當時台南沿海一度吹起8級陣風，市區陣風也達6級，廠商表示當時沒有工程進行，鷹架疑似不敵強風，造成倒塌意外好險沒有人員受傷，也無車輛受損。

第一分局東寧派出所長顏旭志說：「派遣交通崗警力在場疏導交通，現場道路管制於17時55分恢復通行。」圍下里里長石桂霖說：「基本上是老屋重建要做拆除工作，外面用鷹架防塵，讓沙塵不會亂飛。」施工大約1周，有民眾表示前幾天經過就覺得鷹架不是很穩，這回疑似被強風吹垮，相關單位花了約1個多小時排除狀況，好在沒有造成周邊嚴重損失，不幸中的大幸。

