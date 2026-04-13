台南鹽水台19線汽機車對撞 女駕駛、男騎士雙亡不治

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（社會中心／綜合報導）台南市鹽水區台19線舊營路段13日上午發生嚴重車禍，1輛自小客車與機車正面對撞，造成2名傷者送醫前均無生命跡象，儘管急診醫療團隊全力搶救，2人仍相繼不治身亡。

圖／台南市鹽水區台19線舊營路段13日上午發生嚴重車禍。（翻攝記者爆料網）

消防局於13日上午10時41分接獲報案，隨即派遣2輛消防車、2輛救護車及8名人員趕赴現場。消防人員於10時46分抵達，現場可見自小客車車頭嚴重變形，撞擊力道猛烈。自小客車駕駛為年約50歲女性，機車騎士為約70歲男性，2人皆呈現到院前無生命跡象（OHCA），救護人員立即施以CPR急救，並分別送往部立新營醫院及柳營奇美醫院。

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2間醫院急診團隊全力搶救，惟女駕駛與男騎士仍因傷重不治。目前事故詳細肇因及雙方身分仍由新營分局持續調查釐清中。

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