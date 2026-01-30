台南鹽水小番茄盛產價跌 八哥鳥入侵搶食果農頭大

以鹽地小番茄聞名的台南鹽水小番茄正值盛產。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕歷經台灣最熱的秋天，全台小番茄豐收，以鹽地小番茄聞名的台南鹽水小番茄正值盛產，價格比去年同期下跌，鹽水區農會目前每天共同運銷台北拍賣的約15公噸，每公斤批發市場平均價格約39元(約每台斤25元)。果農說，除了價跌，還有恐怖的八哥鳥害，目前無解。

鹽水小番茄栽種面積142公頃，為南市最多，鹽水產地在三和里麻油寮小番茄產區，去年產量、價格都很好，農民收益不錯，去年鹽水小番茄總產值首度破1億元。

廣告 廣告

鹽水區農會總幹事邱子軒(30日)說，鹽水小番茄目前盛產，產量多於正常年，但價格比去年同期降低3成，主因是全台小番茄盛產集中12月至1月，以嘉義、台南產地為例，去年7月丹娜絲風災後，果農大多在8月下旬到9月初種植，導致產季過於集中，影響台北批發市場小番茄的拍賣價。

果農吳坤值栽種約4甲地小番茄，他表示，今年鹽水小番茄產量增加至少2成，拍賣價低於去年同期，但盤商收購的產地價，中品每台斤平均3、40元，上品平均仍有5、60元以上。他認為進口櫻桃降價，多少也搶走小番茄市場，影響小番茄價格。

除了小番茄價格漲跌，麻油寮小番茄生產專區的鳥害問題也讓果農很頭痛，需要政府協助解決；果農用盡音樂(噪音)、放鞭炮、綁亮片、稻草人、塑膠繩驅趕八哥鳥，效果有限，吳坤值說，小番茄豐收，吸引八哥鳥從四面八方到麻油寮小番茄田聚集，到處飛到處吃，成了八哥鳥最大「基地」，讓人頭痛，目前無解方。

台南鹽水小番茄正值盛產，果農吳坤值和家人每天都要趕鳥，小番茄田也插滿布條嚇走八哥鳥，但效果有限。(記者楊金城攝)

台南鹽水小番茄是八哥鳥最愛，這塊小番茄田上空就有200多隻八哥鳥。(記者楊金城攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

超越霸王寒流？美國模式驚悚預報-10度線觸台 北部平地下探0度

禽流感蛋售出7125台斤！流入3縣市曝光、台中7餐飲業也「中蛋」

冷空氣襲台挑戰大陸冷氣團！ 氣象專家曝週末「最冷時間」

親中欺負台灣不忍了！「這國」龍蝦輸台腰斬

