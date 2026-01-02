台南鹽水廣濟宮百年神轎整修竟遭「掉包」 警追查跨年夜尋回

【記者莊曜聰／台南報導】台南鹽水月港廣濟宮日前將手工打造的百年神轎送修整新，不料送回時卻變成「全新神轎」，廟方察覺有異找上業者理論，對方堅稱「沒動手腳」，轄區新營警分局追查後，發現業者竟把舊神轎藏在租來的倉庫，且已經翻修，似乎另有他用，所幸警方及時追回，物歸原主，後續將依侵占、背信等罪嫌函送台南地檢偵辦。

據了解，鹽水月港廣濟宮這頂神轎，距今已有上百年歷史，請專人手工打造而成，有文資身份，去年有信眾稱願意出資修繕，找到位於桃園大溪老街的這間工作室送修，4個月後業者請托運業者送回，廟方人員檢視後發現「好像不是同一頂」，且花堵、捐贈者名牌全都不翼而飛，質疑根本是「貍貓換太子」。

廟方人員北上詢問業者，對方稱全部照著與主委討論的方式修繕，且當時店內也未發現有類似神轎，只好向轄區新營分局鹽水分駐所報案，所長許仁鴻接獲情資，發現廟方人員北上後，有人曾在業者店面看過神轎出現，於是深入調查，才得知業者其實在老街還承租一處倉庫，懷疑廣濟宮神轎被藏在其中，報請檢察官指揮，前天持搜索票上門，果然找到神轎。

尋獲時神轎已經被重新整修，連拆下的轎底花板、轎筒、鐵皮轎頂都還在，整修後的神轎被插入兩塊新的「茄苳入石柳」花堵，業者製作筆錄時仍堅持已清楚將修復方式、狀況都告知廟方，契約也沒寫要將更換物件歸還廟方，稱要告廟方背信，全案詢後依侵占、背信罪函送偵辦。

廣濟宮去年1月底遭逢火災損失超過500萬元，神轎因受損送修卻發生這起疑似「掉包」案，所幸平安尋回，今天上午新營分局長陳俊凱、鹽水區長陳文琪及廟方人員前往鹽水分駐所慰勞並肯定員警辛勞，警方也呼籲宗教文物維修時，應慎選廠商，並保留完整影像、契約以保障權益。

台南鹽水廣濟宮去年1月底大火，廟方損失逾500萬元，連神轎也受損。莊曜聰攝

如今真神轎總算尋回，廟方人員前往鹽水分駐所表達感謝之意。警方提供

