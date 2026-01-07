台南鹽水漫月美行動 舊式隨身聽享受音樂散步

（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南2026月津港燈節將於2月7日開幕，提前在鹽水巷弄街區登場的「月之美術館－漫月美行動」，首度推出「音樂散步路徑」，遊客可租借舊式隨身聽與錄音帶，邊走邊聽4首創作。

「月之美術館－2025漫月美行動」策展人陳禹廷今天告訴中央社記者，漫月美行動以往以視覺藝術、靜態作品為主，此次特別邀請步行者樂團，呼應鹽水歷史街區及文化場域創作4首樂曲，將海港意象、市集喧騰與廟宇莊嚴，化為引領民眾穿梭巷弄線索。

陳禹廷說，因展區緊鄰居民生活場域，無法播放環場音樂，於是透過作品說明牌上的QR Code，讓民眾用手機掃碼線上播放、自備耳機聆聽；若想體驗鹽水小鎮復古懷舊氛圍，也可在月津故事館租借舊式隨身聽與錄音帶，在古老巷弄邊走邊聽、觀賞藝術作品。

台南市政府文化局提供資料指出，搭配4處場域創作的4首樂曲，分別為魚鱗巷「鱗光」、連成巷「巷裡的氣息」、修德拜亭「願在屋簷下」及王爺廟巷「過去的某個地方」，旋律富含豐沛情感張力，提升觀展體驗。步行者樂團預定於10日晚間7時到鹽水「赤兔製造所」，向參觀者分享創作。（編輯：吳素柔）1150107