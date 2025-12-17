台南鹽酥鴨老闆慘了！酒駕撞死女清潔員 恐遭民眾黨開除黨籍

即時中心／林韋慈報導

台南安平區16日發生一起酒駕事件，48歲經營鹽酥鴨店的鄭姓男子，酒後駕車撞上正在作業的垃圾車，造成剛好在車尾收拾垃圾的23歲陳姓女清潔員下半身粉碎性骨折，並因多重外傷不幸身亡。事故曝光後，鄭男所經營的店家被發現為台灣民眾黨台南市黨部的特約商家，更遭爆鄭男為民眾黨員。民眾黨則表示，中評會將於19日登場，若該男確認身分為黨員，將研議是否開除其黨籍。

鄭男經營的鹹酥鴨店遭查出為民眾黨特約商店後，民眾黨台南市黨部率先在臉書發表聲明，強調一向堅持「酒駕零容忍」原則，並以高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律從未鬆動。對於此次交通事故造成無辜民眾喪命，黨部表達深切哀痛與遺憾，並向罹難者家屬致上最誠摯的哀悼與慰問。

民眾黨台南市黨部主委顏耀星也指出，鄭男屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠，與黨務運作、組織或人事管理無關。黨部對事故深感不捨，並呼籲社會各界給予家屬更多體諒與空間，勿將不幸事件作為政治攻防工具，相關責任仍應由司法機關依法釐清。

不過，根據《自由時報》報導，鄭男不僅是民眾黨支持者，同時具備黨員身分，但並非黨內公職人員。民眾黨中評會主委李偉華表示，中評會原訂19日即有會議，若確認鄭男為黨員，將依法納入議程處理。依民眾黨《紀律評議裁決準則》第31條規定，酒駕行為一經舉發確認，將予以除名處分，鄭男幾乎確定面臨開除黨籍的結果。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

