台南鹽酥鴨老闆撞死清潔員！ 網挖出「酒駕鴨」疑賣房脫產

台南市安平區16日發生酒駕死亡車禍，23歲女清潔員遭賓士車高速撞死，肇事駕駛鄭男也被網友肉搜是知名鹽酥鴨店的老闆，更有網友扒出鄭男疑似要「賣房脫產」再度點燃大眾怒火。

23歲女清潔員遭酒駕撞死。（圖／中天新聞）

昨（16日）上午8點多23歲的陳姓女子與男友一同出勤，進行清潔垃圾作業，怎料陳女站在車尾收取垃圾時，突然一輛賓士車高速駛來猛撞垃圾車車尾，陳女遭猛烈撞擊淪為夾心，經過搶救後仍不幸身亡，其男友則在一旁目睹整起悲劇，崩潰痛哭失聲。

警方對鄭男進行酒測，發現酒測值竟高達0.95毫克，將他帶回警局偵訊，更傳出鄭男在警局呼呼大睡，醒來後還瞎扯「車不是他開的」。整起事件在網路上掀起大眾怒火，有網友起底鄭男是安平知名鹽酥鴨店老闆。

廣告 廣告

網友發現肇事駕駛疑似準備賣房脫產。（圖／翻攝自591）

此外，更有網友在591租屋網發現一間「鄰近南科優質傳統透天」出售資訊，開價1180萬元，屋主名字與肇事駕駛鄭男一樣，實際點進LINE的連絡資訊，就是本人的LINE。

讓大批網友氣炸開轟，「酒駕撞死人要脫產了」、「可以趕快受害者申請假扣押嗎？酒駕脫產者簡直是王八蛋」、「台灣酒駕亂象沒救了，判那麼輕導致天天酒駕」、「哇靠直接準備脫產也太惡劣」、「幫擴！替受害者討回該有賠償」。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

青花菜切好放10分鐘再煮！蘿蔔硫素活性提高助改善血糖

罕見「迷信罪」！陸退休護理師供奉9億成被告 冤喊遭詐非共謀

我沒有姊姊了！台南女清潔隊員遭酒駕撞死、妹妹悲慟發聲