台南鹽酥鴨老闆酒駕撞死清潔員！民眾黨急發聲明…

政治中心／張予柔報導



台南安平昨（16）日清晨發生一起酒駕奪命車禍，一名48歲鄭姓男子飲酒後駕駛賓士轎車，高速追撞一名23歲陳姓女清潔員，導致陳女被夾在兩車之間，當場傷重不治。鄭姓男子的身分也被起底，是一間鹽酥鴨店的老闆，過去還曾上過美食節目，同時也名列民眾黨台南市黨部的特約商家。對此，民眾黨台南市黨部今（17）日緊急發聲明。





鹽酥鴨老闆酒駕撞死23歲女清潔員！民眾黨「急發聲明」切割：僅特約商家

陳女遭撞擊後明顯身亡，肇事的鄭姓駕駛則僅有腳部骨折，送醫後還因喝酒呼呼大睡。（圖／翻攝畫面）

台南市安平區16日清晨發生一起重大酒駕車禍，事故發生後，肇事的48歲鄭姓駕駛雙腿骨折倒臥車內，不僅否認有喝酒，甚至還一度昏睡不省人事，直到當天下午才接受偵訊。送醫救治的鄭男酒測值竟高達0.95毫克，明顯超過法定標準，警方依法將人移送偵辦，法院隨後裁定羈押。





鹽酥鴨老闆酒駕撞死23歲女清潔員！民眾黨「急發聲明」切割：僅特約商家

鄭傳吉高速撞擊路邊在運收的垃圾車，導致準備站到車尾執勤的陳姓女清潔隊員被夾在中間，下半身粉碎性骨折身亡。（圖／翻攝畫面）

鹽酥鴨老闆酒駕撞死23歲女清潔員！民眾黨「急發聲明」切割：僅特約商家

網友發現鄭男的鹽酥鴨攤是民眾黨台南市黨部的特約商家，對此民眾黨發聲明回應。（圖／翻攝自台灣民眾黨台南市黨部臉書）

據了解，鄭姓男子在台南經營鹽酥鴨攤，主打酥炸鴨、櫻桃鴨等品項，在地方上小有名氣，同時也被列為民眾黨台南市黨部的特約商家之一。事故曝光後，民眾黨台南市黨部於今凌晨緊急發布聲明澄清，強調該名鄭姓業者僅屬外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠，與黨務運作、組織或人員管理並無任何關聯。對於此次酒駕事故造成無辜生命殞落，表達深切遺憾與不捨，請社會各界給予家屬更多體諒與空間，讓逝者安息。

鹽酥鴨老闆酒駕撞死23歲女清潔員！民眾黨「急發聲明」切割：僅特約商家

鄭男身分被起底是一間知名鹽酥鴨店老闆，過去還曾上過美食節目，同時也名列民眾黨台南市黨部的特約商家。（圖／翻攝畫面）

回顧整起事件，昨（16）日清晨，48歲的鄭姓駕駛開著賓士車高速追撞路邊在運收的垃圾車，準備站到車尾執勤的陳姓女清潔隊員因此被夾在中間，下半身粉碎性骨折身亡，同樣在清潔公司任職的男友目睹全程，悲慟不已。鄭男身分被起底是一間知名鹽酥鴨店老闆，在事故發生後，疑似偷偷將名下房產上網出售，被網友質疑是否準備要脫產。網友紛紛湧入鄭男的店家Google評論、臉書粉專狂灌負評，大罵「酒駕害死年輕生命」、「酒駕直接下架」、「我好怕去那裡吃飯，會被老闆開車撞」，事後臉書粉專也緊急關閉，但網友怒氣未消，甚至將Google地標改成「台南安平酒駕待撞推薦｜殺人兇手酒駕駕酒酒鴨酒駕美食-XX總店」。目前詳細案發經過，仍待後續釐清。

鹽酥鴨老闆酒駕撞死23歲女清潔員！民眾黨「急發聲明」切割：僅特約商家

網友灌爆店家粉專、Google評論，還將其改名。（圖／翻攝自Google Map）





《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

