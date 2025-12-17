台南鹽酥鴨老闆酒駕撞死清潔隊員！死者舅舅崩潰發聲：動用5修復師補大體

台南鹽酥鴨店老闆酒駕撞死女清潔員。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台南鹽酥鴨店48歲鄭姓老闆酒駕追撞作業中垃圾車，導致23歲陳姓女清潔員下半身粉碎性骨折慘死，引發社會譁然，死者舅舅更於社群平台上留言，姪女下半身粉碎，需要動用5個修復師修補大體「我真的很崩潰眼淚一直掉」。

台南地檢署指出，鄭男16日上午8點多酒後駕車在台南市安平區慶平路衝撞清潔人員陳姓女子致死，酒測值高達0.95毫克，並且犯後還否認自己是肇事駕駛，並自稱經濟狀況欠佳，顯見日後面對重刑及高額民事賠償有畏罪逃亡可能。台南地院昨日晚間裁定羈押。

台南市議員林依婷於臉書發文，陳女任職的公司為環保局外包商，因非環保局員工，已經聯繫上清潔公司，將透過公司法務協助，向酒駕駕駛求償，也請環保局是否能給予人道援助。

陳姓女清潔員舅舅在議員林依婷貼文下方留言，「你知道嗎！那位女孩是我的姪女！她整個下半身都粉碎掉了！為了要修補大體，我們需要動用到五位大體修復師，你知道當下看到我姪女的遺體！我真的很崩潰眼淚一直掉，酒駕這東西真是一個王八蛋」。

